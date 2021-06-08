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Сегодня в Татарстане ожидаются дожди, в отдельных районах грозы и до +28 градусов

05:27, 08.06.2021
Сегодня в Татарстане ожидаются дожди, в отдельных районах грозы и до +28 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 8 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Днем и вечером в отдельных районах гроза.

Ветер северо-восточный умеренный, при грозе сильный порывами до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +23 до +28 градусов. В Казани — от +25°С до +27°С. В Набережных Челнах столбики термометров поднимутся до +25—27 градусов.

Общество Татарстан
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