В Казани на озере Средний Кабан утонула женщина

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В Казани на озере Средний Кабан сегодня утонула 46-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение поступило в экстренные службы в 16.05. Подруга погибшей потеряла во время купания женщину из вида, не было ее и на берегу.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В 18.20 26 мая водолазная группа спасателей зонального поисково-спасательного отряда №2 ПСС РТ достала с 9-метровой глубины в 20 метрах от берега тело женщины.



Причина происшествия — купание в необорудованном месте. Рядом не оказалось никого, кто бы мог прийти на помощь, сообщили в ведомстве.

В понедельник вечером в службу МЧС поступило сообщение, что на острове Большой Зеленый около п.г.т. Васильево в Зеленодольском районе пропал мужчина 1947 года рождения. 25 мая к поискам тела приступили водолазы.

