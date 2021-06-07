Niletto выступит на Дне молодежи в Набережных Челнах

В День молодежи 26 июня в Набережных Челнах выступит участник проекта «Песни» на ТНТ, исполнитель хитов «Любимка», «Краш» с Клавой Кокой певец Niletto. Об этом рассказал сегодня заместитель руководителя исполкома Рамиль Халимов.

Праздник проведут на территории вдоль проспекта Хасана Туфана от проспекта Чулман до майдана. В 16.00 там развернутся различные интерактивные площадки: выставка «КАМАЗа», музыкальный open air, фестиваль граффити, рок-фестиваль с участием групп из Набережных Челнов, Казани, Елабуги, Ижевска, Воткинска, Нижнего Новгорода.

Вечером пройдет рок-флешмоб с использованием пиротехники и световое шоу «Мы первые», посвященное 60-летию первого полета человека в космос. Звездными гостями станут певец Niletto и приглашенный ведущий радио Energy Богдан Кантемиров.

Завершится праздник фейерверком.

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Ольга Плешкова