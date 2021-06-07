Сардана Авксентьева: партия «Новые люди» зовет жителей Татарстана на выборы

Фото: предоставлено пресс-службой партии «Новые люди»

В субботу экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева встретилась в Казани со сторонниками партии «Новые люди». Женщина-политик, которую за близость к народу, эффективное решение проблем жителей города и нелюбовь к представительским расходам прозвали мэром здорового человека, станет одним из кандидатов в Госдуму от «Новых людей».



Одним из первых ее решений на посту мэра стала продажа дорогих внедорожников, принадлежавших администрации города. Она отменяла бесполезные госзакупки и напрямую отвечала на вопросы жителей региона через Instagram.

— Когда я перестала быть мэром родного города, передо мной встал вопрос, чем я буду заниматься дальше? Та история, которая случилась в Якутске, подтверждает, что люди сами могут выбирать, каких перемен они хотят. Если это получилось в одном конкретном городе, то может получиться и по всей России. Я обязана нести эту идею, и, наверное, это моя миссия — чтобы голос регионов был услышан на самых высоких уровнях, — объяснила свое решение участвовать в выборах в Госдуму Сардана Авксентьева.

Политик отметила, что ей близки идеи партии предоставить регионам больше полномочий и усилить их самостоятельность.

— На сегодняшний день «Новые люди» — единственная партия, которая столь четко формирует региональную повестку. Мне это близко, — говорит будущий кандидат в Госдуму.

В частности, Сардана Авксентьева ставит перед собой задачу добиться справедливого распределения денег между регионами.

— Это не значит, что надо отобрать у кого-то и раздать всем остальным. Справедливое распределение возможно при оптимизации бюджета и изменении налогового законодательства. Мы умеем это делать, знаем как и сделаем.

Второй продвигаемой идеей она называет построение диалога между обществом и властью. И для этого, по ее мнению, не нужны нацпроекты, государственные программы и другие серьезные затраты.



Партия «Новые люди» говорит, что мэры городов должны избираться. И тогда их работодателем будет не депутатский корпус, а люди, которые их избрали. Шкала ценностей такого мэра, конечно, меняется, — уверена политик. Помимо прямых выборов важным шагом на пути к построению диалога спикер назвала взаимодействие с независимыми СМИ

По ее словам, она чувствует в себе силы отстаивать озвученные идеи на федеральном уровне. А россиян призывает активнее проявлять свою гражданскую позицию и обязательно голосовать.

— Меня очень часто спрашивают, может ли один депутат или новая фракция что-то изменить в Госдуме. Безусловно, может! В любом случае они могут вернуть в Госдуму дискуссию. Все самое ужасное в нашей жизни происходит при равнодушном попустительстве большинства. Мне говорят, что 20% жителей Татарстана не ходят на выборы. Я бы хотела призвать всех прийти 19 сентября на участки и проголосовать. Только когда мы все начнем ходить на выборы и демонстрировать свое волеизъявление, мы сможем что-то изменить, — настаивает Сардана Авксентьева.

Как стало известно в апреле, Сардана Авксентьева будет баллотироваться в Госдуму от партии «Новые люди».

Материал подготовлен при поддержке пресс-службы партии «Новые люди»