Представительница Татарстана стала одной из победительниц на «Тавриде»

На грантовом конкурсе «Таврида», проводимого в Крыму, одной из победительниц стала представительница из Татарстана — Идалия Зиганшина. Она выиграла 664 тысячи рублей на реализацию предоставленного ею проекта «Инклюзивная мастерская перформанса».

Уже в августе объявят набор в инклюзивную танцевальную лабораторию с хореографом и лауреатом театральной премии «Золотая маска» Нурбеком Батуллой. Прошедшие отбор сформируют группу, в которой будет по меньшей мере шесть участников с инвалидностью. Перформанс представят на казанских молодежных площадках.

В прошлом году молодежь Татарстана получила грантовую поддержку почти на 30 миллионов рублей. В рамках летней форумной кампании молодежь из Татарстана получила гранты в форумах «Таврида», «Евразия Global», «OstroVa твоего будущего», «iВолга», «Территория смыслов», «Машук», «Ладога», «Выше крыши». В них приняли участие 572 жителя РТ, 229 из них — в онлайн-формате.

Маргарита Головатенко