Молодежь из Татарстана получила гранты почти на 30 миллионов рублей

Молодежь Татарстана получила грантовую поддержку почти на 30 миллионов рублей. Об этом сообщает Министерство молодежи Татарстана.

В рамках летней форумной кампании молодежь из Татарстана получила гранты на общую сумму 29 885 330 рублей. В форумах «Таврида», «Евразия Global», «OstroVa твоего

будущего», «iВолга», «Территория смыслов», «Машук», «Ладога», «Выше крыши» приняли участие 572 жителя РТ, 229 из них — в онлайн-формате.

«Этим летом ребята успешно презентовали 54 проекта и получили гранты. Речь идет не только об общественных и гражданских инициативах, но и о серьезных научных разработках, инновациях, которые могут быть применены в жизни», — рассказал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

Ранее сообщалось, что проекты на татарском языке получат гранты от сети «ВКонтакте».





