В Татарстане сняли на видео ДТП с участием полицейского автомобиля

Фото: очевидец

В Верхнеуслонском районе Татарстана произошло ДТП с участием автомобиля ГИБДД. Об этом «Реальному времени» сообщил очевидец.

По словам очевидца, авария произошла за Верхним Услоном, не доезжая до кольцевой развязки. На приложенном видео видно, что после столкновения один автомобиль оказался в кювете, еще один пострадал от удала сзади. Досталось и патрульной машине — у нее отвалился бампер.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются причины произошедшего.

Также сегодня на трассе Казань — Ульяновск 15-летний подросток устроил ДТП с тремя погибшими.

Ольга Плешкова