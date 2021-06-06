Муфтий Татарстана озвучил предложения по празднованию 1100-летия принятия ислама

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин озвучил предложения ДУМ РТ по празднованию 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии на фестивале «Изге Болгар жыены» в Болгаре. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Камиль хазрат Самигуллин рассказал, что подготовку к празднованию планируется вести по 5 основным направлениям: инициативы в области корановедения, мультимедийные проекты, научно-религиозные мероприятия, выставки, молодежные и спортивные мероприятия.



Празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией пройдет в 2022 году. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назначен председателем организационного комитета по подготовке и проведению празднования.



Ольга Плешкова