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Mash: мужчина на вокзале в Челнах угрожал взорвать бомбу, здание эвакуировали

16:56, 05.06.2021

В Набережных Челнах эвакуировали здание вокзала из-за угроз мужчины о взрыве бомбы, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

В полицию позвонила женщина и сообщила, что один из посетителей вокзала — мужчина — закрылся в туалете и сообщил о заложенном в здании взрывном устройстве и о своих намерениях взорвать его.

На месте сейчас работают спецслужбы.

Маргарита Головатенко
Происшествия Татарстан
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