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Собянин допустил новые меры поддержки в Москве для привившихся от COVID-19

19:14, 04.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Собянин допустил новые меры поддержки в Москве для привившихся от COVID-19
Фото: Максим Платонов

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице могут ввести дополнительные меры поддержки для тех, кто вакцинировался от COVID-19.

«Возможно, что мы будем вводить еще какие-то меры поддержки, например лотерею, с нашими федеральными коллегами», — цитирует его ТАСС.

фото: Максим Платонов

Сегодня президент России Владимир Путин во время своего выступления на ПМЭФ прокомментировал выдачу бесплатного пива за вакцинацию от коронавируса в США.

«Найдем пиво с колбасой, это можно сделать», — пошутил он.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
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