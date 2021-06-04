Церемония прощания с Дамиром Динниуловым пройдет 5 июня

Фото: Олег Тихонов

В Казани 5 июня, в субботу, состоится церемония прощания с руководителем татарстанского регионального общественно-государственного объединения ДОСААФ генерал-майором внутренней службы Дамиром Динниуловым.

Церемония начнется в 8.30 в Культурном центре им. А.С. Пушкина (ДК им. Менжинского) — он расположен по адресу: улица К. Маркса, дом 26. На 10.00 запланирован траурный митинг. Похороны состоятся на Арском кладбище Казани.

В ДОСААФ сообщили, что Дамир Динниулов был самым настоящим другом для всей организации, вдохновителем и поддержкой для многих спортсменов, патриотических и молодежных организаций.

Алексей Нечаев