Президент России рассказал о новых способах поддержки бизнеса

В 2021 году будут запущены новые механизмы поддержки малого и среднего бизнеса в кредитовании, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума — 2021.



Речь идет о зонтичном предоставлении поручительств. Новый механизм поддержки малого бизнеса позволит таким предприятиям привлечь 600 млрд рублей до 2024 года, отметил он.

