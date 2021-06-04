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Президент России рассказал о новых способах поддержки бизнеса

15:00, 04.06.2021
Президент России рассказал о новых способах поддержки бизнеса
Фото: kremlin.ru

В 2021 году будут запущены новые механизмы поддержки малого и среднего бизнеса в кредитовании, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума — 2021.

Речь идет о зонтичном предоставлении поручительств. Новый механизм поддержки малого бизнеса позволит таким предприятиям привлечь 600 млрд рублей до 2024 года, отметил он.

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