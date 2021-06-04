ВТБ финансирует строительство жилого комплекса в Казани

ВТБ в Татарстане открыл кредитный лимит на 6,3 млрд рублей на строительство жилого комплекса «Мечта» в столице республики (ООО «Специализированный застройщик «ТСИ»). Новый ЖК включает в себя семь домов, два из которых кредитуются в рамках программы №1764 Минэкономразвития РФ. Финансирование объекта реализуется по договорам долевого участия с использованием эскроу-счетов.

Комментируя сделку, управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент банка Марьям Давлетшина отметила:

«ВТБ является одним из ключевых партнеров для региональных компаний сегмента жилищного строительства. Только в текущем году в этой сфере нами реализуются 7 новых проектов. Всего в Татарстане банком профинансировано с использованием эскроу-счетов 20 объектов общей площадью более 300 тысяч кв. м на сумму более 11 млрд рублей. Уверена, что новый жилой комплекс, возводимый одним из крупнейших и надежных застройщиков республики — компанией Спецзастройщик «ТСИ», станет оптимальным решением для покупки своей первой квартиры или улучшения жилищных условий как для семей с детьми, так и для молодежи».

«Компания «ТСИ» строит комфортное и качественное жилье по доступным ценам, уделяя особое внимание строгому соблюдению сроков строительства, тщательному подбору используемых материалов, воплощению передовых дизайнерских решений и современной инфраструктуре. «ТСИ» в партнерстве с банком ВТБ предлагает своим клиентам выгодные программы кредитования, которые сделают покупку квартир в жилом комплексе «Мечта» еще доступнее. Уверен, что эти условия понравятся нашим покупателям и помогут им приобрести квартиру в новом современном жилом комплексе», — прокомментировал подписанное соглашение директор ООО Спецзастройщик «ТСИ» Рустем Галеев.

Жилой комплекс «Мечта» — это новое современное пространство для активной городской жизни в Советском районе Казани, состоящий из 7 домов разной этажности. На площади более 5 гектаров предусмотрена вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни и отдыха: парковка для автомобилей, зеленый сквер с прогулочными аллеями, тренажеры и снаряды для воркаута, игровые площадки для детей всех возрастов.



Банк ВТБ (ПАО)



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