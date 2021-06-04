В Татарстане чиновников обязали отчитаться о владении криптовалютой
Президент Татарстана Рустам Минниханов обязал чиновников отчитаться о владении цифровыми финансовыми активами и цифровой валютой. Соответствующий указ опубликован на сайте главы РТ.
Согласно документу, претенденты на замещение государственных должностей и и уже занимающие посты должны предоставить сведения о принадлежащей им, их супругам и несовершеннолетним криптовалюте до 30 июня 2021 года.
Указ Минниханов подписал в соответствии с аналогичным документом президента РФ Владимира Путина.
Ранее Путин заявил о неспособности криптовалют стать накоплениями. Он пояснил, что за виртуальной валютой нет никакого обеспечения, поэтому она может быть средством расчета, но не накопления.ЭкономикаФинансы Татарстан
комментарии
Криптовалюта это главный инструмент
продвижения агентов из враждебных России стран на руководящие должности в коррупционных
схемах. Пусть отчитываются за денежную подпитку из враждебных России
государств. У простого работяги откуда деньги на мажористость?