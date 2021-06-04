В Татарстане чиновников обязали отчитаться о владении криптовалютой

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Президент Татарстана Рустам Минниханов обязал чиновников отчитаться о владении цифровыми финансовыми активами и цифровой валютой. Соответствующий указ опубликован на сайте главы РТ.

Согласно документу, претенденты на замещение государственных должностей и и уже занимающие посты должны предоставить сведения о принадлежащей им, их супругам и несовершеннолетним криптовалюте до 30 июня 2021 года.

Указ Минниханов подписал в соответствии с аналогичным документом президента РФ Владимира Путина.

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Ранее Путин заявил о неспособности криптовалют стать накоплениями. Он пояснил, что за виртуальной валютой нет никакого обеспечения, поэтому она может быть средством расчета, но не накопления.