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Экономика

В Татарстане чиновников обязали отчитаться о владении криптовалютой

09:39, 04.06.2021 3
В Татарстане чиновников обязали отчитаться о владении криптовалютой
Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов обязал чиновников отчитаться о владении цифровыми финансовыми активами и цифровой валютой. Соответствующий указ опубликован на сайте главы РТ.

Согласно документу, претенденты на замещение государственных должностей и и уже занимающие посты должны предоставить сведения о принадлежащей им, их супругам и несовершеннолетним криптовалюте до 30 июня 2021 года.

Указ Минниханов подписал в соответствии с аналогичным документом президента РФ Владимира Путина.

Фото: pixabay.com

Ранее Путин заявил о неспособности криптовалют стать накоплениями. Он пояснил, что за виртуальной валютой нет никакого обеспечения, поэтому она может быть средством расчета, но не накопления.

ЭкономикаФинансы Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 04 июн
    Спохватились, не дай Бог народ в России будет хорошо зарабатывать))))
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  • Анонимно 04 июн
    А как можно отследить цифровую валюту, это же не деньги на счете в банке
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  • Анонимно 04 июн
    Полностью верное решение.
    Криптовалюта это главный инструмент
    продвижения агентов из враждебных России стран на руководящие должности в коррупционных
    схемах. Пусть отчитываются за денежную подпитку из враждебных России
    государств. У простого работяги откуда деньги на мажористость?
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