В казанской горбольнице №7 прооперировали мужчину, пострадавшего в серьезном ДТП

В казанской горбольнице №7 прооперировали мужчину, который серьезно пострадал в ДТП с участием такси. Его беременная супруга отделалась только ушибами, ребенок не пострадал, сообщается на странице медучреждения в Instagram.

Пара выезжала за город вечером в субботу. Водитель легковушки не хотел стоять в заторе и решил обогнать всех по крайней правой полосе. В этот момент светофор загорелся красным, на перекресток выехала машина, за рулем которой был Ришат, а рядом — его молодая жена Диляра, которая была на 23 неделе беременности. Такси влетело в водительскую дверь. От удара машина оказалась в отбойнике. Вытащить мужчину из искореженного автомобиля смогли только спасатели.

Мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, женщину на осмотр и обследование. Обследование показало, что Диляра отделалась только ушибами, ее ребенок тоже не пострадал. Только на следующий день все тело женщины заплыло сине-черными синяками.

При аварии основной удар пришелся на мужчину: у него были сломаны ребра, тазобедренный сустав, разорвана диафрагма, произошло кровоизлияние в мозг. Пострадавший двое суток пробыл в коме. Позже он пришел в себя, заведующий сразу дал ему свой телефон, чтобы он связался с женой. Как только состояние пострадавшего стабилизировалось, его перевели в палату. Диляра приходила к мужу по нескольку раз на дню, помогала двигаться: Ришату пока нельзя было ходить.

Через пару недель их выписали домой, но Ришату нельзя было ходить еще 3 месяца. Во всем помогала беременная жена. Потихонечку они восстанавливались. Спустя время Диляра родила. На днях сыну пары исполнился месяц.



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