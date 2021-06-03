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В КФУ появился Институт дизайна и пространственных искусств

17:58, 03.06.2021 2
В КФУ появился Институт дизайна и пространственных искусств
Фото: Максим Платонов (архив)

В КФУ создали новый институт — дизайна и пространственных искусств. Он будет выпускать специалистов в области графического, промышленного дизайна и пространственного проектирования.

В состав института вошли: кафедра конструктивно-дизайнерского проектирования, кафедра дизайна и национальных искусств, отделение проектирования, центр проектных компетенций, центр развития промышленного дизайна, учебно-научная лаборатория «Архитектурно-реставрационная школа исследования наследия», Школа интерьерного искусства, лаборатория анимации и мультипликации, научно-прикладная лаборатория вычислительного дизайна, Школа искусств и Школа ландшафтного дизайна.

В новый институт 1 сентября переведут второкурсников, обучающихся по направлениям подготовки «Дизайн» и «Дизайн интерьера» в Институте филологии и межкультурной коммуникации.

Здание учебного заведения расположится в доме-усадьбе Кабатовых по улице Лево-Булачной, 34. До 1 сентября там будут вестись реставрационно-ремонтные работы, сообщает пресс-служба КФУ.

В мае в Казани прошла официальная встреча делегации Узбекистана с правительством Татарстана, в ходе которой стороны договорились об открытии нового вуза в стране. Там могут преподавать профессора КФУ.

ОбществоОбразование Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 03 июн
    А дизайн лечебных палат в казанских больницах поставить
    во главу угла при обучении этих студентов. Никто из них
    не бессмертный и всё равно окажется там. И будет проклинать тех,
    кто создал ему эти ужасные условия .
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  • Анонимно 03 июн
    Отличная новость, бюджетных мест очень много там
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