В КФУ появился Институт дизайна и пространственных искусств

Фото: Максим Платонов (архив)

В КФУ создали новый институт — дизайна и пространственных искусств. Он будет выпускать специалистов в области графического, промышленного дизайна и пространственного проектирования.

В состав института вошли: кафедра конструктивно-дизайнерского проектирования, кафедра дизайна и национальных искусств, отделение проектирования, центр проектных компетенций, центр развития промышленного дизайна, учебно-научная лаборатория «Архитектурно-реставрационная школа исследования наследия», Школа интерьерного искусства, лаборатория анимации и мультипликации, научно-прикладная лаборатория вычислительного дизайна, Школа искусств и Школа ландшафтного дизайна.

В новый институт 1 сентября переведут второкурсников, обучающихся по направлениям подготовки «Дизайн» и «Дизайн интерьера» в Институте филологии и межкультурной коммуникации.

Здание учебного заведения расположится в доме-усадьбе Кабатовых по улице Лево-Булачной, 34. До 1 сентября там будут вестись реставрационно-ремонтные работы, сообщает пресс-служба КФУ.

В мае в Казани прошла официальная встреча делегации Узбекистана с правительством Татарстана, в ходе которой стороны договорились об открытии нового вуза в стране. Там могут преподавать профессора КФУ.

