В КФУ появился Институт дизайна и пространственных искусств
В КФУ создали новый институт — дизайна и пространственных искусств. Он будет выпускать специалистов в области графического, промышленного дизайна и пространственного проектирования.
В состав института вошли: кафедра конструктивно-дизайнерского проектирования, кафедра дизайна и национальных искусств, отделение проектирования, центр проектных компетенций, центр развития промышленного дизайна, учебно-научная лаборатория «Архитектурно-реставрационная школа исследования наследия», Школа интерьерного искусства, лаборатория анимации и мультипликации, научно-прикладная лаборатория вычислительного дизайна, Школа искусств и Школа ландшафтного дизайна.
В новый институт 1 сентября переведут второкурсников, обучающихся по направлениям подготовки «Дизайн» и «Дизайн интерьера» в Институте филологии и межкультурной коммуникации.
Здание учебного заведения расположится в доме-усадьбе Кабатовых по улице Лево-Булачной, 34. До 1 сентября там будут вестись реставрационно-ремонтные работы, сообщает пресс-служба КФУ.
В мае в Казани прошла официальная встреча делегации Узбекистана с правительством Татарстана, в ходе которой стороны договорились об открытии нового вуза в стране. Там могут преподавать профессора КФУ.
комментарии
во главу угла при обучении этих студентов. Никто из них
не бессмертный и всё равно окажется там. И будет проклинать тех,
кто создал ему эти ужасные условия .