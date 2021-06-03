В Татарстане в выходные существенных осадков не ожидается

Фото: Максим Платонов

Гидрометцентр РТ представил обзор погоды в Татарстане на ближайшие дни. Синоптики не прогнозируют ухудшения погоды. Максимальная температура днем в эти выходные составит +26 градусов.

В пятницу, 4 июня, синоптики прогнозируют татарстанцам переменную облачность, ветер северо-восточный, порывами ночью до 17 м/с, днем 17—22 м/с. В предстоящие сутки ночью температуры составят +6—11 градусов, днем +18—23 градусов.

фото: Максим Платонов

В выходные, 5 и 6 июня, на большей территории РТ существенных осадков не ожидается. В южных и юго-западных районах прогнозируется небольшой дождь. Ночью температуры воздуха поднимутся до +7—13 градусов, днем до +20—26˚С.

7 июня ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью температуры составят +9—14 градусов, а днем +22 — 27°. 8 июня местами пройдут небольшие дожди, дневные температуры составят +20—25 градусов.

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем без существенных осадков.

Алексей Нечаев