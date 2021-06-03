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Сегодня в Татарстане ожидается порывистый ветер и до +22 градусов

05:27, 03.06.2021
Сегодня в Татарстане ожидается порывистый ветер и до +22 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 3 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем без существенных осадков.

Ветер северо-восточный умеренный, утром и днем местами сильный, порывами до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +17 до +22 градусов. В Казани — от +19°С до +21°С. В Набережных Челнах столбики термометров поднимутся до +17... +20 градусов.

Общество Татарстан
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