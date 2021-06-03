Эксперты определили индекс правильного питания в Татарстане

Эксперты отделения Национального банка по Татарстану Банка России посчитали, сколько стоит приготовить блюда для правильного питания весной 2021 года.



Продукты, которые можно отнести к категории здорового питания, по сравнению с апрелем прошлого года подорожали на 1,3% после 1,4% в марте. В первую очередь это касается овощей, фруктов, зелени, молока, творога и кисломолочной продукции. Подорожание отразилось на сухофруктах, орехах, мясе птицы, рыбе и морепродуктах, крупах, подсолнечном и оливковом масле, ржаном хлебе, черном и зеленом чае, яйцах, ягодах и меде.

Так, завтрак из овсяной каши на молоке с бананом и медом, йогуртом и орехами, а еще апельсиновым соком в качестве напитка подорожал в годовом выражении на 5,6%. Больше всего подорожали бананы из-за уменьшения поставок в Россию из Эквадора — в прошлом году там наблюдалось снижение урожая.

В Татарстане подорожал и «правильный» обед. Индейка в соусе из лимонного сока, меда и специй с тушеными овощами и салатом из капусты, яблока и огурца, а еще с чашкой зеленого чая выйдет на 1,9% дороже, чем годом ранее. Больше всего из обеда подорожали огурцы из-за эффекта низкой базы (в прошлом году в апреле они подешевели из-за снижения спроса).

Дневной перекус из кисломолочных продуктов и сухофруктов в апреле стоил на 3,5% дороже, чем годом ранее.

Ужин из рыбы с овощами обойдется на 5,5% ниже по сравнению с прошлым годом. Из-за снижения объемов экспорта подешевела мороженая рыба (-5,7%).

Фото: pixabay.com

В мае в Татарстане подорожали белокочанная капуста и морковь и подешевели курица и сосиски.

Маргарита Голвоатенко