В Казани стартуют открытые хореографические и спортивные занятия на татарском языке

В парках и скверах Казани стартуют открытые хореографические и спортивные занятия на татарском языке. Проект «Хәрәкәттә — бәрәкәт» («В движении — жизнь») будет длиться все лето.

Хореографические занятия будут проходить по нескольким направлениям: народные танцы, фламенко, «Зеленый фитнес», стретчинг, зумба, импровизационный джем. Занятия будут проходить на набережной озера Нижний Кабан, в парках им. Горького и «Черное озеро», на бульварах по улице Юлиуса Фучика и «Ак чәчәкләр».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В качестве тренеров выступят артист балета, актер и хореограф Нурбек Батулла, народная артистка РТ, художественный руководитель ансамбля танца «Казань» Чулпан Закирова, солистка ансамбля песни и танца РТ Алсу Магсумзянова и другие, сообщается на сайте мэрии Казани.

В понедельник сообщалось, что в Казани будут проводиться занятия по йоге на татарском языке.