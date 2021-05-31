В Казани пройдет йога на татарском языке

С 3 июня в рамках Года родных языков запускается проект «Движение — жизнь» — проведение спортивных и развлекательных мероприятий на татарском языке. Об этом сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии Казани.

В программе йога, стретчинг, зарядка, танцы, в том числе народные. Первое занятие пройдет в четверг, в 13.00.

С подробной программой можно ознакомиться в «Инстаграме» Управления культуры Казани.

Ольга Плешкова