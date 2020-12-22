Казань может принять мировое первенство по плаванию среди юниоров в 2021 году

Власти Татарстана ведут переговоры с Международной федерацией плавания (FINA) о проведении в Казани в августе 2021 года мирового первенства среди юниоров по плаванию. Ожидается, что решение будет принято до конца текущего года или в начале следующего, рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов, отвечая на вопрос «Реального времени».

— Это не взрослый чемпионат, но это самые перспективные спортсмены, пловцы, которые к нам в 2025 году [на чемпионат мира по водным видам спорта] могут приехать, — объяснил он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Окончательного решения на данный момент еще нет. «Турнир не подпадает под тот запрет, который сегодня существует, потому что это первенство, это не взрослый чемпионат», — уточнил Леонов.

Отметим, что в следующем году в Казани также пройдут чемпионат Европы и этап Кубка мира по плаванию на короткой воде.

Татьяна Леухина