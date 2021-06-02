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Казанца оштрафовали на миллион рублей — он дал взятку, чтобы «откосить» от армии

16:22, 02.06.2021 2
Казанца оштрафовали на миллион рублей — он дал взятку, чтобы «откосить» от армии
Фото: realnoevremya.ru

Суд признал 21-летнего жителя Казани виновным в даче взятки в крупном размере должностным лицам военного комиссариата Татарстана. Его оштрафовали на 1 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ.

Установлено, что молодой человек хотел избежать призыва в армию и через посредника передал взятку в размере 210 тыс. рублей военному комиссариату за принятие решения об освобождении его от прохождения службы.

Казанец признал свою вину.

Напомним, в Татарстане за прошлый призыв в армию выявили 84 уклониста. Два человека получили наказания в виде штрафов.

Происшествия Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 02 июн
    а тому кто взятку взял - премию?
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  • Анонимно 02 июн
    а того кто спровоцировал на дачу взятки? его тоже надо засудить, если не по закону, то по чести, в темном переулке
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