Казанца оштрафовали на миллион рублей — он дал взятку, чтобы «откосить» от армии

Суд признал 21-летнего жителя Казани виновным в даче взятки в крупном размере должностным лицам военного комиссариата Татарстана. Его оштрафовали на 1 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ.

Установлено, что молодой человек хотел избежать призыва в армию и через посредника передал взятку в размере 210 тыс. рублей военному комиссариату за принятие решения об освобождении его от прохождения службы.

Казанец признал свою вину.

Напомним, в Татарстане за прошлый призыв в армию выявили 84 уклониста. Два человека получили наказания в виде штрафов.