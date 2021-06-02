Банк ЗЕНИТ открывает регистрацию на хакатон ZENITON

Банк ЗЕНИТ, входящий в группу «Татнефть», совместно с Университетом Иннополис запускает хакатон ZENITON (18+). Победители получат денежный приз в размере 200 тыс. рублей и шанс пройти стажировку в Банке ЗЕНИТ. Регистрация открыта со 2 июня 2021 года.



Мероприятие призвано оценить современное состояние рынка банковских услуг и спроектировать модели трансформации финансовых организаций в будущем. ZENITON пройдет в два этапа: выполнение задания онлайн до 14 июня и работа в командах на очном митапе 1—2 июля в Университете Иннополис. Итоги соревнования подведет экспертное жюри. К участию приглашаются студенты Университета Иннополис, АГНИ и московских вузов, обучающиеся по экономическим и финансовым специальностям, а также будущие дизайнеры, программисты и маркетологи.

«Банк ЗЕНИТ много вкладывает в человеческий капитал и развитие цифрового сервиса. Мы уделяем особое внимание поддержке и развитию талантливых студентов. Организация ZENITON’а позволит нам привлечь молодых специалистов, а участникам — проявить себя и получить свежие идеи. Студенты смогут глубоко погрузиться в современные тенденции на финансовом рынке и внести свой вклад в дальнейшую цифровую трансформацию Банка ЗЕНИТ», — отметил председатель правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.

«Хакатон — это прекрасная площадка для обмена мнениями, идеями и возможность для молодых талантливых ребят проявить свои навыки, получить поддержку менторов. Интересно, что мероприятие посвящено проектированию и трансформации модели банка в будущем. В этом контексте мероприятие будет полезно и для банка, и для участников, которым откроются новые возможности для старта карьеры в банке», — подчеркнул советник ректора Университета Иннополис Зураб Отарашвили.

Ссылка на регистрацию.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»