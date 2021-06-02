Новости общества

13:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Президентом Израиля стал Ицхак Герцог — его отец тоже был президентом страны

14:25, 02.06.2021
Президентом Израиля стал Ицхак Герцог — его отец тоже был президентом страны
Фото: wikipedia.org

11-м президентом Израиля стал глава Еврейского агентства «Сохнут», бывший лидер парламентской оппозиции Ицхак Герцог, сообщает Jerusalem Pos.

Он был поддержан 87 депутатами на тайном голосовании в законодательном органе Израиля. Если бы победила его оппонент Мирьям Перец, она стала бы первой женщиной-президентом Израиля.

Хаима Герцог — отец Ицхака Герцога. В 1983—1993 годах он также был президентом Израиля.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем