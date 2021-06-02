Казань и Кишинев подписали протокол по установлению дружественных отношений

Фото: kzn.ru / Денис Гордийко

В Казани между столицами Татарстана и Молдавии сегодня был подписан протокол о намерениях по установлению дружественных отношений. Главы муниципального образования Казани Евгения Лодвигова и вице-мэр Кишинева Анжела Кутасевич подписали документ, сообщает мэрия Казани.



Протокол подписан с целью обмена опытом и специалистами в областях экономики и торговли, культуры, спорта и туризма. Еще планируется организовать работу в направлениях образования и здравоохранения. Кутасевич выразила надежду, что встреча положит начало запуску совместных проектов, по которым столицы будут обмениваться опытом в различных сферах.

Фото: kzn.ru / Денис Гордийко

Маргарита Головатенко