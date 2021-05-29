В России введут штрафы за сбор персональных данных человека при совершении покупок

Правительство России одобрило поправки в законодательство, предусматривающие введение штрафов за незаконный сбор персональных данных граждан при покупке товаров и услуг. Об этом сообщается на сайте Кабмина страны.

Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях были одобрены на заседании правительства 27 мая и направлены в Госдуму.

Фото: realnoevremya.ru

На этой неделе в Роскомнадзоре допустили, что в России могут ввести наказание не только за распространение, но и за использование незаконно полученных персональных данных.



На прошлой неделе Минцифры России предложило установить единый порядок организации и осуществления федерального государственного контроля за обработкой персональных данных. В ведомстве полагают, что госконтроль поможет усилить защиту персональных данных граждан и снизить правонарушения в соответствующей сфере.

