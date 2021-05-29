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Технологии

В России введут штрафы за сбор персональных данных человека при совершении покупок

17:59, 29.05.2021 2
В России введут штрафы за сбор персональных данных человека при совершении покупок
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Правительство России одобрило поправки в законодательство, предусматривающие введение штрафов за незаконный сбор персональных данных граждан при покупке товаров и услуг. Об этом сообщается на сайте Кабмина страны.

Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях были одобрены на заседании правительства 27 мая и направлены в Госдуму.

Фото: realnoevremya.ru

На этой неделе в Роскомнадзоре допустили, что в России могут ввести наказание не только за распространение, но и за использование незаконно полученных персональных данных.

На прошлой неделе Минцифры России предложило установить единый порядок организации и осуществления федерального государственного контроля за обработкой персональных данных. В ведомстве полагают, что госконтроль поможет усилить защиту персональных данных граждан и снизить правонарушения в соответствующей сфере.

ТехнологииITОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 29 май
    Пусть Минцифры обратит внимание на такие магазины как "Эльдорадо" и "Лента". В "Эльдорадо" при любой покупке заводят виртуальную карту и практически требуют Ваши персональные данные(мобильный телефон, Ф.И.О. и т.д.), иначе ничего не продадут! Почти такая же тактика сейчас и у "Ленты"!
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  • Анонимно 30 май
    Давно пора ввести наказание за использование. Достали уже многие конторы, которые звонят тебе, называют по имени-отчеству, а при вопросе "откуда взяли эти данные", говорят, что "из открытых источников". Какие нафиг открытые источники???
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