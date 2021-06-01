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«Динамо-Ак Барс» объявило об уходе Ольги Бирюковой

18:12, 01.06.2021
«Динамо-Ак Барс» объявило об уходе Ольги Бирюковой
Фото: dinamo-kazan.com

«Динамо-Ак Барс» сообщило об уходе из команды доигровщицы Ольги Бирюковой.

Свою профессиональную карьеру волейболистка начинала в казанском «Динамо». После этого она выступала на позиции доигровщицы за «Воронеж», «Заречье-Одинцово», а также играла в Турции и Казахстане. В Казань она вернулась в начале прошлого сезона.

За последние два года Ольга Бирюкова сыграла в 43 матчах и помогла «Динамо-Ак Барс» завоевать четыре титула. В том числе чемпионское золото, два Кубка страны и Суперкубок России.

Бирюкова считается одной из самых зажигательных волейболисток России. В прошлом году спортсменка устроила шуточный одиночный пикет в центре Казани, выйдя на улицу Баумана с табличками «Хватит спрашивать мой рост!», «Это гены, а не морковь» и «Нет, я не баскетболистка».

СпортВолейбол
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