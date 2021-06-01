В Казани назначили новых руководителей отделов полиции «Вишневский» и «Юдино»
В Казани назначили новых начальников двух отделов полиции. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу.
Новым руководителем отдела полиции «Вишневский» назначен подполковник полиции Вячеслав Кочетов, занимавший ранее должность начальника отдела полиции «Юдино».
Место Кочетова занял глава оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Управления МВД России по Казани Артем Семенюк.
Сегодня нового начальника полиции назначили в Нижнекамске. Им стал Раиль Гарипов.ОбществоВласть Татарстан
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