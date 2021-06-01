В Нижнекамске назначили нового начальника полиции

Фото: пресс-служба УМВД России по Нижнекамскому району

Подполковник полиции Раиль Гарипов стал новым замначальника Управления МВД России по Нижнекамскому району Татарстана — начальником полиции. Его представил начальник управления Владимир Ветлугин, говорится в сообщении ведомства.

Гарипов родился в Нижнекамске, окончил Казанский юридический институт МВД России. Службу он начинал в Набережных Челнах, в межрайонном отделе милиции по линии уголовного розыска УВД города, где работал оперуполномоченным по раскрытию грабежей и разбойных нападений на жилища граждан.

С 2009 года работал в ЦПЭ МВД по Татарстану.