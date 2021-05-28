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В Татарстане собираются открыть уже 20 пляжей

10:19, 28.05.2021
В Татарстане собираются открыть уже 20 пляжей
Фото: kzn.ru

Замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что в Татарстане собираются открыть 20 пляжей. Неделю назад она сообщала, что в Татарстане планируют открыть 14 мест организованного массового отдыха на водных объектах.

Это пять пляжей в Казани, восемь городских пляжей в Альметьевске, Нижнекамске, Набережных Челнах, Болгаре, Чистополе, Мензелинске, Лениногорске и Заинске и семь пляжей в Камско-Устинском, Спасском, Рыбно-Слободском, Муслюмовском, Агрызском, Апастовском и Новошешминском районах.

Роспотребнадзор уже обследовал все пять пляжей Казани, и в двух выявлены нестандартные пробы воды — на озере Большое Лебяжье и озере Глубокое. Купаться там не рекомендуется, заявила Авдонина.

ОбществоМедицина Татарстан
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