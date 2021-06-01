Госдолг России 19,7 трлн рублей — это много или мало?

Государственный долг России за первый квартал 2021 года увеличился на 741,3 миллиарда рублей и составил почти 19,7 триллиона рублей, сообщила сегодня Счетная палата РФ. Это 17% от прогнозируемого объема ВВП.

Внутренний долг увеличился на 683 миллиарда рублей, или на 4,6%, до 15,434 триллиона рублей. Внешний долг на 1 апреля составил 56,1 миллиарда долларов, снизившись на 598,3 миллиона долларов, или на 1,1 процента, по сравнению с показателем на 1 января. При этом в рублевом эквиваленте внешний долг увеличился с начала года на 58,3 миллиарда рублей, или на 1,4 процента, составив 4,247 триллиона рублей.

Напомним, что по итогам 2020 года госдолг России увеличился на 5,4 триллиона рублей, до 18,99 триллиона рублей. По сравнению с 2019 годом этот показатель вырос на 39,9%.

В апреле президент США Джо Байден ввел новые санкции в отношении России — в частности, именно в отношении госдолга. Ограничительные меры в числе прочего запрещают американским инвесторам с 14 июня покупать на первичном рынке российские государственные облигации. Тогда эксперты и аналитические агентства отмечали, что этот запрет не окажет значительного влияния, так как размер внешнего российского госдолга незначительный в масштабах мировой экономики.

Госдолг в 19,7 трлн рублей — это:

$268,2 млрд по курсу Центробанка на сегодня.

по курсу Центробанка на сегодня. 78,4% от общей суммы госдолга приходится на внутренний долг — как уже было сказано выше, это 15,43 трлн рублей.

— как уже было сказано выше, это 15,43 трлн рублей. Больше, чем все расходы бюджета России на 2021 год — это 18,8 трлн рублей.

— это 18,8 трлн рублей. Но меньше, чем общий бюджет всех нацпроектов — это 25,7 трлн рублей.

— это 25,7 трлн рублей. По 137 901 рублю на каждого россиянина — на начало 2021 года численность населения России составляла 143,7 млн человек.

— на начало 2021 года численность населения России составляла 143,7 млн человек. Меньше, чем составлял общий госдолг России в долларах после дефолта 1998 года, тогда общие обязательства бюджета страны превышали 6 трлн рублей (300 миллиардов долларов при курсе доллара в пиковые моменты до 20 рублей), или 200% ВВП. Доходы бюджета России тогда составляли 376 млрд рублей.

тогда общие обязательства бюджета страны превышали 6 трлн рублей (300 миллиардов долларов при курсе доллара в пиковые моменты до 20 рублей), или 200% ВВП. Доходы бюджета России тогда составляли 376 млрд рублей. В 105,7 раза меньше, чем госдолг США : он превышает $28,35 трлн. На одного гражданина там приходится сумма около $85 тысяч — это 6,25 млн рублей. Сейчас госдолг США примерно равен объему ВВП страны.

: он превышает $28,35 трлн. На одного гражданина там приходится сумма около $85 тысяч — это 6,25 млн рублей. Сейчас госдолг США примерно равен объему ВВП страны. В 3,5 раза меньше, чем госдолг Японии , страны с самым большим соотношением госдолга к ВВП (257%). Госдолг Японии составляет около $940 миллиардов.

, страны с самым большим соотношением госдолга к ВВП (257%). Госдолг Японии составляет около $940 миллиардов. 385,9 миллиона средних зарплат в России — по данным Росстата, средняя зарплата в стране составляет около 51 тыс. рублей в месяц.

Александр Артемьев