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В России за сутки выявили 9 500 случаев заражения коронавирусом

11:40, 01.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки выявили 9 500 случаев заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В России за сутки зарегистрировали 9 500 случаев заражения коронавирусом. Так, число заболевших в стране достигло 5 081 417, сообщает федеральный оперштаб.

За сутки с выздоровлением выписали 8 994 пациента, всего в России выздоровели 4 693 579 человек. За сутки от болезни скончались 372 человека, всего — 121 873 человека.

Вчера в России зафиксировали 8 475 случаев заражения коронавирусом.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
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