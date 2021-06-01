В России за сутки выявили 9 500 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали 9 500 случаев заражения коронавирусом. Так, число заболевших в стране достигло 5 081 417, сообщает федеральный оперштаб.
За сутки с выздоровлением выписали 8 994 пациента, всего в России выздоровели 4 693 579 человек. За сутки от болезни скончались 372 человека, всего — 121 873 человека.
Вчера в России зафиксировали 8 475 случаев заражения коронавирусом.
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