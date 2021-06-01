Число неплательщиков за ЖКУ выросло на 20% за год

Не рассчитались с долгами за коммунальные услуги за первый квартал 2021 года 3,2 млн россиян — это на 20% больше аналогичного периода прошлого года. Тогда в должниках сидели 2,6 млн граждан, сообщают «Известия».



Эксперты связывают рост долгов не только с падением доходов, но и «расслаблением» в связи с принятым в пандемию постановлением правительства, запрещающим поставщикам отключать услуги и начислять штрафы и пени. Постановление действовало в апреле — декабре 2020-го и дало обратный психологический эффект: люди восприняли его как прощение долгов и не были готовы к включению в их счета в начале года не только долгов, но и пенни со штрафами.

По словам экспертов, процент взыскания долгов через суд в этом году вырос как минимум вдвое — жилищные компании подают на своих жильцов в суд, даже если их долг не превышает четырех тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин отметил, что человеку, на которого повесили долг, бывает легче заплатить деньги, чем разбираться с судом и нанимать адвоката. Этим могут воспользоваться участники бизнеса, чтобы выставлять людям фальшивые счета.

Маргарита Головатенко