В Общественной палате Башкирии опровергли уход Ростислава Мурзагулова

Ростислав Мурзагулов может покинуть должность главы Общественной палаты Башкирии. Об этом пишет telegram-канал. Сообщается, что в администрации главы Башкирии принято это решение.

Также он занимает кресло председателя совета директоров футбольного клуба «Уфа». Кроме того, по неофициальной информации, он курировал работу АО «Башинформ» и государственных СМИ, входящих в его структуру, сообщил «Ъ-Уфа».

В официальной группе Общественной палаты Башкирии в социальной сети опубликовали опровержение информации.

«Слухи о том, что Мурзагулов уходит с поста председателя ОПРБ, не подтверждены», — говорится в сообщении.

Однако Ростислав Мурзагулов уже объявил о своем уходе с данного поста. Об этом он рассказал корреспонденту UFA1.RU сегодня, 31 мая.

«Заявление физически пока не написано, потому что у меня отсутствуют бумага и ручка под рукой», — сказал он.



Напомним, Мурзагулов стал главой Общественной палаты Башкирии в декабре 2020 года.

Алексей Нечаев