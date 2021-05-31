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В Общественной палате Башкирии опровергли уход Ростислава Мурзагулова

16:39, 31.05.2021 1
В Общественной палате Башкирии опровергли уход Ростислава Мурзагулова
Фото: vk.com/rostislavrm

Ростислав Мурзагулов может покинуть должность главы Общественной палаты Башкирии. Об этом пишет telegram-канал. Сообщается, что в администрации главы Башкирии принято это решение.

Также он занимает кресло председателя совета директоров футбольного клуба «Уфа». Кроме того, по неофициальной информации, он курировал работу АО «Башинформ» и государственных СМИ, входящих в его структуру, сообщил «Ъ-Уфа».

В официальной группе Общественной палаты Башкирии в социальной сети опубликовали опровержение информации.

«Слухи о том, что Мурзагулов уходит с поста председателя ОПРБ, не подтверждены», — говорится в сообщении.

Однако Ростислав Мурзагулов уже объявил о своем уходе с данного поста. Об этом он рассказал корреспонденту UFA1.RU сегодня, 31 мая.

«Заявление физически пока не написано, потому что у меня отсутствуют бумага и ручка под рукой», — сказал он.

Напомним, Мурзагулов стал главой Общественной палаты Башкирии в декабре 2020 года.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть Башкортостан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 31 май
    Жалкая личность. На раздувании межнациональных конфликтов, хочет раздуть важность своей личности. Вооооот так пофиг на его судьбу. Ахах.
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