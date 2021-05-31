В банке «Зенит» переизбрали совет директоров
Состав совета директоров ПАО «Банк Зенит» переизбрали на годовом общем собрании. В него вошли 12 человек, сообщает пресс-служба кредитной организации.
В составе совета директоров остались: председатель правления, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, заместитель генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Татнефть» Нурислам Сюбаев, председатель правления банка «Зенит» Александр Тищенко, член совета директоров ПАО «Татнефть» Шафагат Тахаутдинов.
Также в совете директоров оказались генеральный директор Rawson Consulting Kft Терек Инабат, вице-президент в Herculis Group Николай Карпенко, директор компании Kafa Finance Inc. Сергей Шибаев, начальник отделения «Нефтяник» ПАО Банк «Зенит» Венера Тлеулиева, партнер АО «ЭКОПСИ Консалтинг» Григорий Финкельштейн и генеральный директор ООО «Первая факторинговая компания» Аркадий Соколов.
Кроме того, впервые в состав совета директоров кредитной организации вошли представитель ПАО «Татнефть» Ильдар Рахматуллин и ранее занимавший должность директора по информационным технологиям группы «Альфа-Банк» Мартин Пилецки.
Совет покинули экс-начальник управления финансов ПАО «Татнефть» Евгений Тихтуров и экс-руководитель дирекции информационных технологий АО «Райффайзенбанк» Андрей Попов.
В минувшую пятницу в банке «Зенит» утвердили новый состав правления.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым