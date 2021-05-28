В банке «Зенит» утвердили новый состав правления

В банке «Зенит» утвердили новый состав правления. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В новый состав правления вошли председатель правления Александр Тищенко, первый заместитель председателя правления Алексей Хорохордин, заместители председателя Наталья Тутова и Сергей Кулаковкин. Из состава правления банка вышли первый заместитель председателя правления банка Константин Рыбаков и заместители председателя Галина Лобова и Дмитрий Юрин. Причина — расторжение трудового договора.

Председатель правления банка «Зенит» Александр Тищенко заявил, что кадровые перестановки в руководящем составе не повлияют на управленческие процессы и реализацию целей Стратегии-2023.

«Команда финансового департамента поддержит новое развитие под руководством Александра Зырянова. Курировать розничный блок станет заместитель председателя правления банка Наталья Тутова, которая присоединилась к команде в феврале 2019 года в качестве Chief Risk Officer», — передает слова Тищенко пресс-служба.



Ольга Плешкова