Загитова занимается на сборе в Новогорске в группе Этери Тутберидзе

Группа тренера Этери Тутберидзе начала предсезонный сбор на тренировочной базе в Новогорске.

«Всех спортсменов и тренеров с началом сборов в Новогорске! Желаем продуктивных тренировок, шикарных постановок, отличного настроения и прекрасной летней погоды!» — говорится в сообществе «Группа Этери Тутберидзе» ВКонтакте.

В числе тренирующихся — олимпийская чемпионка Алина Загитова. Она выложила в сторис своего «Инстаграма» видео с тренировки на беговой дорожке.

Полный состав участников сбора остается неизвестным.

Напомним, ранее Загитова, а также чемпионка мира Евгения Медведева не были включены в состав сборной России по фигурному катанию на следующий соревновательный сезон, который считается олимпийским.

