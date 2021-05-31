В Татарстане направят более 179 млн рублей на создание образовательных центров в селах

В селах Татарстана появятся «Точки роста». На эти цели направят 179 млн рублей. Создание образовательных центров предусмотрено региональным проектом «Современная школа», включенным в национальный проект «Образование».

Такие «Точки роста» создаются на базе общеобразовательных школ для развития у учеников грамотности в естественных науках, математике, формирования критического и креативного мышления, совершенствования навыков технологической направленности.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В текущем году такие центры будут оснащать оборудованием для практики блочного программирования, наборами по механике и робототехнике, цифровыми наборами по химии, биологии и физике.

В 2019 году центры «Точка роста» появились в 97 общеобразовательных организациях республики, в 2020 году — в 42. В целом на реализацию национального проекта «Образование» в Татарстане будет направлено 656 млн рублей, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.



В конце 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому в регионах России с 10 декабря 2020-го по 31 декабря 2022 года проводится эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды. Главная ее цель — создать равные условия для получения качественного образования на всей территории России.

Татьяна Леухина