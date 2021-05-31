Мэр Казани о звуковой рекламе: «В буквальном смысле достала»

На «деловом понедельнике» в мэрии Казани обсудили поправки в закон «О рекламе», запрещающие устанавливать громкоговорители и колонки на зданиях и включать через них звуковую рекламу.



Как отметил мэр Казани Ильсур Метшин, ранее у города не было законных методов, чтобы воспрепятствовать тем, кто постоянно прокручивает на улицах города звуковую рекламу. Формально предприниматели не превышают уровень шума, но для тех, кто работает в таких местах, условия становятся невыносимыми.

«Звуковая реклама в буквальном смысле достала, многие жители поднимали этот вопрос неоднократно. Задавали вопрос: «На каком основании нам прекратить эту «музыку»?» Не было механизма, сегодня мы будем вооружены законом», — сказал Метшин.



Поправки в закон вступят в силу через 90 дней после опубликования, с 25 августа 2021 года.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы с использованием стационарных громкоговорителей.

Ольга Плешкова