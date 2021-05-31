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Мэр Казани о звуковой рекламе: «В буквальном смысле достала»

11:22, 31.05.2021 5
Мэр Казани о звуковой рекламе: «В буквальном смысле достала»
Фото: kzn.ru

На «деловом понедельнике» в мэрии Казани обсудили поправки в закон «О рекламе», запрещающие устанавливать громкоговорители и колонки на зданиях и включать через них звуковую рекламу.

Как отметил мэр Казани Ильсур Метшин, ранее у города не было законных методов, чтобы воспрепятствовать тем, кто постоянно прокручивает на улицах города звуковую рекламу. Формально предприниматели не превышают уровень шума, но для тех, кто работает в таких местах, условия становятся невыносимыми.

«Звуковая реклама в буквальном смысле достала, многие жители поднимали этот вопрос неоднократно. Задавали вопрос: «На каком основании нам прекратить эту «музыку»?» Не было механизма, сегодня мы будем вооружены законом», — сказал Метшин.

Поправки в закон вступят в силу через 90 дней после опубликования, с 25 августа 2021 года.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы с использованием стационарных громкоговорителей.

Ольга Плешкова
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 31 май
    не понимаю зачем эти вопли из колонок, музыка бренчит весь день из какой нибудь шаурмечной. Реально повышает продажи?)))
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  • Анонимно 31 май
    Вообще не представляю, как на Баумана живут. Хоть сейчас потише будет.
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  • Анонимно 31 май
    нече жить на баумана, оставьте ее для туристов и развлекалов
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    Анонимно 31 май
    Может жители Баумана сами решат как им быть?)
    И хорошо, что теперь там будет потише.
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  • Анонимно 01 июн
    Давно пора.
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