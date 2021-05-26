Путин подписал закон о запрете рекламы с использованием стационарных громкоговорителей

В России будет запрещено устанавливать громкоговорители и колонки на зданиях и включать через них звуковую рекламу. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки вносятся в закон «О рекламе». Через 90 дней после опубликования он вступит в силу. Звуковая реклама с использованием звукотехнического оборудования, которое располагается на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений и сооружений, попадает под запрет.

Также Путин подписал закон о денонсации соглашения между правительством России и правительством Нидерландов об избежании двойного налогообложения.

Алексей Нечаев