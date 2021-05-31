Сбербанк приглашает предпринимателей Татарстана на бизнес-форум «СБЕР Бизнес | Live»

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк»

10 июня в 11.00 на платформе sberbusiness.live состоится открытие онлайн-форума для предпринимателей «СБЕР Бизнес | Live» «Перезагрузка бизнеса».

В ходе 3,5 часа форума ведущие эксперты в области маркетинга, финансового учета, управления продажами и диджитал-продвижения разберут реальные кейсы предпринимателей и поделятся с ними инструментами, которые помогут сделать их бизнес лучше и эффективнее.

Хэдлайнерами события станут: известный российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии Игорь Манн и не менее известный российский менеджер, обладатель премий «Коммерческий директор года», «Бизнес-автор года» и «Бизнес-спикер» года Максим Батырев. Также свои лекции участникам форума прочтут предприниматель, основатель сервиса финансового учета «Финолог» Михаил Смолянов и доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская.

В этом году форум проходит в онлайн-режиме, а это значит, что советы от признанных экспертов станут еще доступнее для представителей предпринимательского сообщества, работающих в том числе и в уголках нашего региона. Регистрация на бизнес-форум «СБЕР Бизнес | Live» «Перезагрузка бизнеса» доступна по ссылке. Участие бесплатное (0+).

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Предприниматели Татарстана на форуме «СБЕР Бизнес | Live» в режиме реального времени смогут получить уникальные знания и полезные рекомендации, которые помогут сделать бизнес лучше и эффективнее. Стоит отметить, что бизнес пережил непростые времена, мы готовы не только предоставлять финансовые инструменты и предлагать новейшие сервисы своей экосистемы, но и поделиться с клиентами ценными знаниями, которые в наши дни становятся важным ресурсом».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»