В России готовится новый этап модернизации истребителя Су-57

Оборонно-промышленный комплекс готовится к новому этапу модернизации российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров в эфире программы «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1».

«Су-57 только встал на вооружение, только поставляется, а мы уже думаем... над новым этапом модернизации. Это постоянный процесс», — цитирует RT Мантурова.

Фото: wikimedia.org

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.

В 2019 году в Хабаровском крае при испытаниях упал истребитель Су-57. Он был первым серийным образцом, до конца 2019 года его должны были сдать военным.

