В Европе предложили ужесточить санкции против России
Председатель Европейского парламента Дэвид Сассоли призвал Евросоюз ужесточить санкции в отношении России. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Мы (Евросоюз, — прим. ред.) должны ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом», — сказал он.
Политика западных санкций против России по «замороженным» конфликтам перестала быть эффективной. Такое мнение выразил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Поэтому мы попросили пересмотра [политики в отношении России] к июню, который, по моему мнению, должен привести к пониманию того, какова стратегия России в регионе и каков будет эффективный ответ Европы на это», — сказал он.
В апреле президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. Они предусматривают высылку десяти сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне.
Как сообщается на сайте президента Америки, США также запрещают американским компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.
комментарии