В Европе предложили ужесточить санкции против России

Председатель Европейского парламента Дэвид Сассоли призвал Евросоюз ужесточить санкции в отношении России. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мы (Евросоюз, — прим. ред.) должны ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом», — сказал он.

Политика западных санкций против России по «замороженным» конфликтам перестала быть эффективной. Такое мнение выразил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Поэтому мы попросили пересмотра [политики в отношении России] к июню, который, по моему мнению, должен привести к пониманию того, какова стратегия России в регионе и каков будет эффективный ответ Европы на это», — сказал он.

В апреле президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. Они предусматривают высылку десяти сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне.

Как сообщается на сайте президента Америки, США также запрещают американским компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

Алексей Нечаев