Макрон счел неэффективной политику санкций против России

Политика западных санкций против России по «замороженным» конфликтам перестала быть эффективной. Такое мнение выразил президент Франции Эммануэль Макрон.

— Поэтому мы попросили пересмотра [политики в отношении России] к июню, который, по моему мнению, должен привести к пониманию того, какова стратегия России в регионе и каков будет эффективный ответ Европы на это, — приводит «РИА Новости» слова французского лидера.

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К следующему саммиту подготовят доклад по отношениям европейских стран с Москвой, так как, по мнению Макрона, их стоит пересмотреть.

В середине мая Комитет по международным отношениям Европейского парламента представил проект документа, в котором описаны основные принципы выстраивания отношений с Россией.

