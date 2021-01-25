Фрэнк Лэмпард уволен с поста главного тренера «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард уволен со своего поста. Об этом сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

В заявлении отмечается, что решение об увольнении Лэмпарда далось руководству клуба с большим трудом.

«Нельзя подобрать удачный момент для расставания с такой клубной легендой, как Фрэнк, однако после длительных обсуждений и раздумий было решено, что сейчас требуются перемены, чтобы клуб получил время для улучшения игры и результатов в этом сезоне», — говорится в заявлении «Челси».

Chelsea Football Club has today parted company with Head Coach Frank Lampard. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 25, 2021

Ожидается, что новым рулевым «Челси» станет экс-тренер французского ПСЖ Томас Тухель.

Лэмпард был назначен главным тренером лондонцев летом 2019 года. В прошлом сезоне «Челси» под его руководством занял четвертое место в АПЛ и вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов от немецкой «Баварии».

В текущем чемпионате Англии подопечные Лэмпарда занимают 9-ю строчку в турнирной таблице, набрав 29 очков после 19 туров.

Напомним, ранее «Челси» сыграл вничью с «Краснодаром» в рамках группового раунда Лиги чемпионов.