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Сегодня в Татарстане прогнозируются дожди и до +25 градусов

06:21, 30.05.2021
Сегодня в Татарстане прогнозируются дожди и до +25 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресенье, 30 мая, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, днем локально град.

Ветер восточный, северо-восточный слабый до умеренного ночью, днем умеренный, местами сильный порывами до 18 м/с, при грозе кратковременные усиления 17—22 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +20 до +25 градусов, в восточных и южных районах местами до +29˚. В Казани — от +22°С до +24°С. В Набережных Челнах столбики термометров поднимутся до +23... +25 градусов, местами до +29 градусов.

Общество Татарстан
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