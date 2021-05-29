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В Казани выявили превышение допустимой концентрации формальдегида в воздухе

01:26, 29.05.2021 1
В Казани выявили превышение допустимой концентрации формальдегида в воздухе
Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани вновь зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, следует из данных мониторинга загрязнения на сайте Гидрометцентра РТ.

Пункт наблюдений №7, расположенный по улице Декабристов, 183, зарегистрировал повышенное содержание формальдегида. Концентрация вредного вещества составила 0,051 мг/куб. метр при норме в 0,05 мг/куб. метр.

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Данные представлены за период наблюдения с 13.00 27 мая по 07.00 28 мая.

Повышенное содержание формальдегида в Казани на прошлой неделе зарегистрировал пункт наблюдений №5, расположенный по улице Татарстан, 72. Его концентрация составила 0,064 мг/куб. метр при норме в 0,05 мг/куб. метр.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 29 май
    Когда узнаем виновников выбросов! Кто их покровительствует!
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