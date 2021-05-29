В Казани выявили превышение допустимой концентрации формальдегида в воздухе
В Казани вновь зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, следует из данных мониторинга загрязнения на сайте Гидрометцентра РТ.
Пункт наблюдений №7, расположенный по улице Декабристов, 183, зарегистрировал повышенное содержание формальдегида. Концентрация вредного вещества составила 0,051 мг/куб. метр при норме в 0,05 мг/куб. метр.
Данные представлены за период наблюдения с 13.00 27 мая по 07.00 28 мая.
Повышенное содержание формальдегида в Казани на прошлой неделе зарегистрировал пункт наблюдений №5, расположенный по улице Татарстан, 72. Его концентрация составила 0,064 мг/куб. метр при норме в 0,05 мг/куб. метр.
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