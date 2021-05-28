В Казани вечером образовались 7-балльные пробки

В Казани в пятницу вечером, по состоянию на 17.31, образовались 7-балльные пробки. Дорожная ситуация в столице Татарстана отображается на «Яндекс.Картах».



Движение затруднено на Сибирском тракте. Пробки образовались на улицах Николая Ершова, Вишневского, Аделя Кутуя.

Заторы наблюдаются на улицах Лево-Булачной, Пушкина, в Щербаковском переулке, на Московской, Саид-Галеева, Марселя Салимжанова.

Алексей Нечаев