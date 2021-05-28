Самошников об интересе со стороны топ-команд РПЛ: «Это не в моих интересах»

Защитник «Рубина» Илья Самошников высказался об интересе к нему со стороны топ-клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Слышал об интересе. Это не в моих интересах, остальное решают клубы и агенты», — сказал Самошников.

Ранее его агент Евгений Моисеев рассказал, что футболист входит в сферу интересов ведущих команд чемпионата России. При этом он заявил об отсутствии желания у руководства «Рубина» расставаться с Самошниковым.



На сегодняшний день защитник находится в расположении сборной России, где готовится к предстоящему чемпионату Европы по футболу.