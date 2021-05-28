Новости спорта

17:51 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Самошников об интересе со стороны топ-команд РПЛ: «Это не в моих интересах»

15:36, 28.05.2021
Самошников об интересе со стороны топ-команд РПЛ: «Это не в моих интересах»
Фото: vk.com/fcrk

Защитник «Рубина» Илья Самошников высказался об интересе к нему со стороны топ-клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Слышал об интересе. Это не в моих интересах, остальное решают клубы и агенты», — сказал Самошников.

Ранее его агент Евгений Моисеев рассказал, что футболист входит в сферу интересов ведущих команд чемпионата России. При этом он заявил об отсутствии желания у руководства «Рубина» расставаться с Самошниковым.

На сегодняшний день защитник находится в расположении сборной России, где готовится к предстоящему чемпионату Европы по футболу.

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем